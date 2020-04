Coronavirus - Les propos chocs d'Adebayor qui refuse d'aider le Togo

Emmanuel Adebayor (36 ans), actuellement confiné dans son pays d'origine au Togo, a tenu des propos chocs lors d'un live Facebook. Alors que son pays enregistre les premiers décès liés au Covid-19 et que les experts "se préparent à une catastrophe" en Afrique selon Simon Antara, un membre du réseau africain d'épidémiologie, l'ancien joueur du Real Madrid, de son côté, ne compte pas soutenir financièrement son pays. Il affirme : "je ne ferai pas de don c'est clair et simple".

Adebayor ajoute : "je fais ce que j'ai envie de faire, je mange ce que j'ai envie de manger, et c'est le plus important. Il y aura des gens qui vont me critiquer (...) c'est malheureux mais c'est comme ça". Cette attitude va à l'encontre des récentes actions de certaines stars du ballon rond originaires d'Afrique. Samuel Eto'o, Didier Drogba ou encore Sadio Mané, pour ne citer qu'eux, ont apporté d'importantes aides à leurs pays face à la crise sanitaire. Le Togolais, conscient qu'il sera "comparé" à eux, rétorque : "je ne suis ni Samuel Eto'o ni Didier Drogba. Je suis Emmanuel Adebayor et je ferais ce que j'ai envie de faire". Le message est clair de la part de l'attaquant, qui est pourtant déjà venu en aide aux habitants togolais à plusieurs reprises.