Coronavirus - Les recommandations de la FIFA sur le mercato et les contrats

La FIFA vient d'élaborer quelques recommandations et directives, sur son site officiel, pour les décisions à prendre suite à la crise liée au coronavirus et aux reports des championnats. L'instance internationale espère, via ses conseils avisés, apporter son point de vue concernant les nombreux problèmes sur les contrats de joueur et le mercato. Pour la FIFA, les contrats, qui sont initialement fixés au 30 juin prochain, doivent être étendus jusqu'à la fin effective de la saison, tandis que le mercato doit, lui aussi, être adapté en conséquences.

"En règle générale, les contrats des joueurs sont rédigés de telle façon que leur date d’expiration coïncide avec la fin d’une saison. En raison de la suspension de toute compétition en vigueur dans de nombreux pays, il apparaît aujourd’hui évident que la saison ne se terminera pas à la date initialement prévue. Par conséquent, il est proposé que les contrats soient étendus jusqu’à la fin effective de la saison. Cette mesure parfaitement conforme aux intentions des parties concernées au moment de la signature du contrat vise à préserver l’équité sportive et la stabilité. Le même principe s’applique aux contrats entrant en vigueur au début de la saison prochaine, avec une date d’effet retardée en conséquence" explique la FIFA. "En ce qui concerne les périodes de transferts, il semble là aussi nécessaire d’ajuster le cadre réglementaire au contexte actuel. La FIFA fera preuve de souplesse et autorisera un déplacement de ces périodes de sorte qu’elles encadrent la fin de la saison en cours et le début de la prochaine."