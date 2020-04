Coronavirus - Les scénarios de fin de saison divisent les clubs de Premier League

Comme annoncé hier, une réunion au sommet aura lieu ce vendredi matin entre les représentants de Premier League. L'un des objectifs principaux sera de réfléchir à des solutions pour terminer la saison de championnat 2019-2020. Alors que certains clubs proposaient hier de raccourcir la saison, afin de parvenir à la terminer avant le 30 juin, quitte à supprimer des matchs, The Sun nous informe aujourd’hui que les formations du Big Six (Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool et Tottenham) font front uni pour que tous les matchs restants soient disputés.

Selon nos confrères si la saison venait à être annulée, plus de 666 millions d'euros s'envoleraient pour les 6 cadors anglais. Les clubs ont déjà enregistré des pertes considérables, alors supprimer certaines rencontres et ainsi s’assoir sur les recettes billetterie qui les accompagnent, n'arrangerait pas leurs affaires. Ce qui pourrait expliquer leur rejet total de cette option. Reste à savoir, si ces clubs conserveront la même volonté, si la saison devait se terminer à huis clos (une solution envisagée en Allemagne). Aujourd'hui, plusieurs scénarios seront à l'étude, mais aucune décision finale ne sera prise avant le feu vert du gouvernement.