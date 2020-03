Coronavirus - Les Ultras nantais et montpelliérains se mobilisent pour les soignants

Plus que jamais, les Hommes doivent se montrer solidaires en cette période de crise sanitaire. Alors que les compétitions sportives sont à l'arrêt en raison du coronavirus, un match interminable se joue dans les hôpitaux du monde entier. Au quotidien des milliers de soignants se battent sans relâche contre le virus pour sauver des vies malgré la multiplication des cas. Pour leur venir en aide, plusieurs acteurs du monde footballistique ont réalisé des dons afin de permettre l'achat de matériel médical.

Les Ultras nantais de la Brigade Loire et les Ultras montpelliérains ont décidé de lancer des cagnottes en ligne. "Montpelliérains, jouons collectif et poussons à la victoire ceux qui mouillent le maillot blanc. Nous comptons sur votre ferveur pour soutenir ceux qui sont en première ligne. Honorons ceux qui nous sauvent !". A l'heure actuelle, la cagnotte nantaise a déjà récolté plus de 11.100 euros, tandis que la collecte montpelliéraine s'élève à plus de 4150 euros.