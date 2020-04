Coronavirus - Liga : Pas de contact sur corners, ballons désinfectés... Les mesures imaginées pour la reprise

Interrogé par le journal El Pais, Rafael Ramos, président de l'association des médecins des clubs espagnols, s'est penché sur les mesures sanitaires prises contre le coronavirus par la Liga, à l'occasion du possible retour des matchs. Et à en croire l'intéressé, le football ne sera plus le même qu'auparavant. "La compétition comme nous la connaissons, et comme nous la voulons, ne sera plus la même. Au début, les joueurs n'auront plus les mêmes contacts, ils devront jouer un autre football."

De surprenantes restrictions pourraient également être ordonnés aux joueurs du championnat d'Espagne, comme sur les situations de corners. "Tout va changer. Sur les corners, les joueurs ne pourront plus s'accrocher, et encore moins se câliner après des buts, décrit Ramos. Est-ce qu'il y aura un risque de contagion en touchant le ballon ? En principe non, puisque tout le matériel utilisé sera désinfecté, y compris le gazon, avant, à la mi-temps, et après les matchs." Pour le moment, aucune date précise n'a été précisée pour assister au retour de la Liga. Hier, le ministre de la santé espagnol, Salvador Illa préférait ne pas promettre une reprise avant la fin de l'été. Le feuilleton ne fait que se prolonger.