Coronavirus - Liverpool renonce au chômage partiel

Liverpool fait machine arrière. Après avoir indiqué dans un premier temps vouloir mettre son personnel au chômage partiel pour bénéficier des aides du gouvernement britannique, les Reds ont annoncé, dans un communiqué, qu'ils renonçaient à mettre en place cette mesure.

"Nous pensons que nous sommes arrivés à la mauvaise conclusion la semaine dernière pour annoncer que nous avions l’intention de postuler au programme du gouvernement. Nous sommes vraiment désolés. (...) Nous nous engageons donc à trouver d’autres leviers de fonctionnement alors qu’il n’y a pas de matchs", indique Peter Moore, le président du club anglais.

#LFC chief executive officer Peter Moore has issued the following letter to supporters. https://t.co/QB30hZJX9T