Coronavirus - LOSC : Gérard Lopez désire absolument reprendre

Actuellement en pause en raison de la pandémie de coronavirus, la Ligue 1 n'est vraiment pas certaine de pouvoir reprendre. Si quelques voix s'élèvent pour demander que la saison n'aille pas à son terme, Gérard Lopez, le président du Lille OSC, n'est pas de cet avis. Le patron des Dogues désire que l'exercice 2019-2020 aille à son terme, car selon lui il en va de la survie des clubs français.

"Dès que l’on dit qu’il faut terminer le championnat, on répond : "Il y a plus important que le foot." Oui, mais un club c’est aussi des employés, qui ne sont pas juste les joueurs, et qui dépendent de nous. On ne finance plus un club de foot avec une baraque à frites et du mécénat. Les clubs sont des grosses entreprises avec de gros chiffres d’affaires, dont une partie importante des revenus provient des droits TV. Si on ne joue pas, il n’y a pas de droits TV", a indiqué le dirigeant nordiste pour Le Monde.