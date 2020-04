Coronavirus - Luis Fernandez annonce avoir guéri du covid-19 !

Dans une interview accordée au Parisien, Luis Fernandez (60 ans) affirme avoir guéri du coronavirus. "J'en ai eu quelques symptômes. Pendant quinze jours, je n'ai pas pété la forme. J'ai vu le médecin, il m'a dit de rester au chaud et, voilà, c'est passé", explique l'ancien joueur et entraîneur du PSG, que l'on avait aperçu au milieu des supporters parisiens le 11 mars dernier, devant le Parc des Princes, juste avant le 8e de finale de Champions League face à Dortmund. "Je ne sais pas si je l'ai chopé là ou ailleurs", confie-t-il. "Cette semaine-là, je suis allé au restaurant également et j'ai appris après que, dans ce lieu, il y avait eu quelques cas de coronavirus. C'est aussi une question de chance."

Fernandez assure qu'il ne s'est "pas trop exposé" durant ce rassemblement avec les fans. "Je suis resté sur le côté de la marche, tranquille. Je n'étais pas au milieu de la foule mais en marge. J'étais en retard en plus", explique-t-il, avant de se justifier. "Quand on aime, on ne calcule pas. Ce soir-là, j'étais porté par une idée qui me tient à cœur : supporter le PSG. C'est mon club. Ce que je ressens pour lui est fort, immense. J'avais envie de participer avec eux. J'ai vu les supporters heureux et contents de me voir et ça m'a fait plaisir."