Coronavirus - Lukaku choque l'Italie avec ses révélations sur l'état de santé des joueurs de l'Inter Milan

Le football italien est à l'arrêt depuis début mars, comme à peu près partout en Europe, mais aurait peut-être dû être stoppé bien plus tôt. C'est en tout cas le sens des propos tenus par Romelu Lukaku, qui a confié mardi dans une interview à la chaîne belge Vier, que la quasi-totalité de l'effectif de l'Inter Milan était atteinte de fièvre... dès la fin janvier ! "Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas", assure l'attaquant de 26 ans.

"Le 26 janvier, nous avons joué contre Cagliari de Radja Nainggolan et après environ 25 minutes, l'un de nos défenseurs a dû quitter le terrain (Milan Skriniar, remplacé après 17 minutes de jeu, ndlr). Il n'a pas pu continuer et s'est presque évanoui. Tout le monde toussait et avait de la fièvre", raconte Lukaku. "Quand je m'échauffais, j'avais beaucoup plus chaud que d'habitude. Je n'avais pas souffert de fièvre depuis des années (...) Nous n'avons jamais fait les tests Covid-19 à l'époque, donc nous ne saurons jamais si c'était ça." Des déclarations qui ont évidemment créé une onde de choc en Italie, où Lukaku fait les gros titres ce matin. Pour rappel, les instances italiennes planchent sur une reprise du championnat au début du mois de juin.