Coronavirus - Man City : le message de Benjamin Mendy

Placé en quarantaine pendant 72h après qu'un membre de son entourage ait passé un test contre le coronavirus, Benjamin Mendy a reçu ce samedi les résultats des tests passés par son entourage et ceux-ci se sont révélés négatifs. Sur son compte instagram, le latéral français a tenu à adresser à un message à ses fans, pour les remercier mais également pour leur demander d'être vigilants.

"Je tenais avant tout à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien suite à la nouvelle concernant ma mise en quarantaine. Aujourd'hui, les résultats se sont avérés négatifs pour mon entourage, mais il est important que tout le monde prenne ses responsabilités dans cette période délicate, pour vous protéger vous mais surtout pour protéger les plus faibles face à l'épidémie. Je vous invite donc à suivre les consignes données par l'OMS afin de stopper le plus rapidement possible la propagation du virus et de reprendre le cours normal des choses" a-t-il dit.