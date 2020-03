Coronavirus - Man City - Arsenal reporté, des joueurs placés en quarantaine

Le match en retard de la 28e journée de Premier League entre Manchester City et Arsenal, prévu ce mercredi soir à l'Etihad Stadium, a été reporté après que des joueurs et membres du staff du club londonien ont été placés en quarantaine.

Lors de leur élimination par l'Olympiakos en 16e de finale de l'Europa League, le 27 février dernier, ils avaient été en contact avec Evangelos Marinakis, propriétaire du club grec, qui a annoncé mardi avoir été contaminé par le coronavirus. Mis en quarantaine pour une durée de quatorze jours, ils devraient faire leur retour vendredi, s'ils ne présentent pas de symptôme. Arsenal doit se déplacer à Brighton samedi après-midi (16h, 30e journée).

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv