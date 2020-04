Coronavirus - Mancini en a 'ras-le-bol' et ne supporte plus le confinement

Confiné à son domicile depuis un mois et demi en raison de l'épidémie de coronavirus, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a donné de ses nouvelles dans un live Instagram avec La Gazzetta dello Sport ce dimanche. Le technicien transalpin (55 ans) ne supporte plus l'assignation à résidence imposée par la crise sanitaire.

"J'en ai ras-le-bol de rester à la maison, je l'avoue. Je ne supporte plus cette situation. Après 60 jours, je pense que ça doit se terminer, sinon on devient fou. C'est devenu très lourd, très pesant. Le matin, je m'entraîne. L'après-midi je suis sur ma terrasse quand il fait beau. Et c'est tout. Le pire, ce sont évidemment les victimes. Ne pas avoir pu leur offrir une dernière étreinte avant qu'ils disparaissent. C'est vraiment terrible", a-t-il indiqué.