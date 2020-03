Coronavirus - Mancini se veut confiant pour la saison de Serie A

Le football est en pause ces dernières semaines tandis que le monde combat l'épidémie lié au coronavirus. Les différentes fédérations européennes ont ainsi toutes récemment stoppé les championnats nationaux et l'avenir reste flou quant à la reprise des compétitions. Alors que la Premier League ne devrait pas reprendre avant le début du mois de juin, la reprise de la Serie A est quant à elle prévue pour le moment pour le 02 mai, et ce, malgré une situation sanitaire en Italie très compliquée. Le sélectionneur Transalpin Roberto Mancini s'est par ailleurs montré confiant lors d'un entretien avec nos confrères de La Gazzetta dello Sport.

"Nous devons toujours rester positif. Je suis convaincu que le championnat reprendra en mai, que nous reviendrons à la normale et que je pourrai rencontrer mes joueurs dans les stades et rassembler la Nazionale." Reste à savoir dans quel état sera l'Italie, l'un des pays européen les plus durement touché par l'épidémie du Covid-19.