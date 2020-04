Coronavirus - Matuidi et Rugani enfin guéris !

Blaise Matuidi (32 ans), contaminé par le coronavirus le 11 mars dernier, avait été contraint de prolonger sa période d'isolement de deux semaines supplémentaires. Pour cause, le champion du monde ne présentait pas de résultat négatif, au moment de passer le test de dépistage. Cette fois-ci, le milieu de terrain de la Juventus a reçu une bonne nouvelle, le test est désormais négatif. C'est également le cas pour son coéquipier Daniele Rugani (25 ans) qui était d'ailleurs le premier cas positif en Serie A.

Dans un communiqué la Juve déclare : "Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont subi, selon le protocole, une double vérification pour le coronavirus-Covid 19. Les tests sont revenus avec des résultats négatifs. Les joueurs sont donc rétablis et ne sont plus soumis au régime d’isolement".