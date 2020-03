Coronavirus - Mbappé fait 'un très gros don' à la Fondation Abbé-Pierre

Ce vendredi, la Fondation Abbé-Pierre a, dans un communiqué, adressé ses "plus vifs remerciements" à Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, pour un "très gros don", "sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité".

"Sa générosité permettra notamment de mettre en oeuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc.", précise la Fondation.