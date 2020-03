Coronavirus - Médias : Canal + va diffuser des rencontres rétros

En raison de la pandémie de coronavirus, le football est en pause et les émissions qui en parlent également, règles de confinement obligent. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille aurait dû recevoir le Paris Saint-Germain dans le cadre de la 30ème journée de Ligue 1. S'il n'aura pas lieu, les abonnés de Canal + pourront malgré tout assister à des Classiques à partir de 21h. En effet, la chaîne a exceptionnellement reçu l'autorisation de piocher dans les archives des clubs afin de diffuser des rencontres rétros lors des prochaines semaines. "Le dimanche, c'est la case historique du football, à 21 heures, et nous allons la maintenir. Comme l'ensemble des Français, on fait face à une situation inédite. Même si le premier objectif est de maintenir la sécurité de tous les collaborateurs, malgré tout, il faut le faire en maintenant notre exigence et la qualité des contenus. Il faut aussi faire plaisir aux abonnés dans cette période difficile, leur apporter un peu de sourire, notamment aux fans de foot. Cela nous a poussés à réfléchir à une façon d'éditorialiser nos archives en racontant des grands moments de foot" a déclaré Thierry Cheleman, le directeur des sports du groupe Canal +.

Ainsi, cette initiative débutera dès ce dimanche avec un best of des six meilleurs Classiques de ces dernières années. Face à l'annulation du Canal Football Club, Hervé Mathoux enregistrera depuis son domicile le lancement de cette soirée et chaque semaine, de nouveaux thèmes seront choisis tels que les derbys entre l'ASSE et l'OL, les Olympicos ou les chocs entre le PSG et l'OL.