Coronavirus - Mercato : que faire des joueurs en fin de contrat ?

Comme après chaque saison, de nombreux joueurs vont arriver en fin de contrat au 30 juin prochain. Mais en raison du coronavirus, les championnats nationaux pourraient s'étirer jusqu'en juillet.

Avec un potentiel report d'un an de l'Euro 2020 (initialement programmé à partir du 12 juin), ce mardi à l'UEFA, l'hypothèse d'une fin de saison en juillet dans les différents championnats nationaux prendrait du corps. Une question - parmi d'autres - resterait alors à résoudre : que faire des joueurs en fin de contrat au 30 juin ? "La FIFA analyse la situation actuelle et son impact potentiel sur tous les domaines du football. De plus amples informations suivront en temps voulu", a répondu à ce sujet, pour Reuters, un membre de l'instance mondiale.

Philippe Piat, président de la FIFPro, émet un avis plus précis sur la question. "Dans une situation comme celle-là, on pourrait dire, si les joueurs sont d'accord, que les contrats arrivant à échéance au 30 juin sont reconduits d'un mois dans les mêmes conditions", propose le patron du syndicat mondial des joueurs. "Ce serait une décision politique qui ne me semble pas impossible à mettre en oeuvre."

Un joueur dont le contrat arriverait à échéance fin juin serait donc automatiquement prolongé d'un mois. Une mesure qui arrangerait les affaires de nombreux clubs, à commencer par Chelsea, dont plusieurs cadres sont entrés dans leur dernière année de contrat (Giroud, Willian, Pedro), ou le PSG avec Meunier, Kurzawa ou Cavani. Il conviendra également de savoir si elle s'appliquerait aux cas des joueurs prêtés, dont les contrats avec les clubs emprunteurs s'arrêtent habituellement, là aussi, au 30 juin.