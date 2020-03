Coronavirus - Mertens et Douglas Costa gardent la forme malgré le confinement (vidéo)

La période de confinement se poursuit et tous les joueurs essaient de garder la forme du mieux possible. Dries Mertens a choisi de faire des soulevés d'un accessoire particulièrement hors du commun. Douglas Costa, en ce qui le concerne continue les entrainements avec ballon et adversité. Pendant ce temps, Oxlade-Chamberlain craque complet et fait des montées d'escalier sur Tik Tok.

Pour finir, le plus beau fail de ces dernières heures, revient à Christian Pulisic, le milieu de terrain de Chelsea, qui dans son jardin se ridiculise tout seul.

