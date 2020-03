Coronavirus - Mexique : suspension du championnat

Quelques heures seulement après l'annonce des huis clos, la Liga MX en charge du championnat mexicain a décidé de prendre des mesures plus fortes face à la propagation de plus en plus dangereuse du coronavirus. L'instance a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre du championnat ce dimanche soir. Celle-ci sera effective à l'issue de la fin de la 10ème journée et de la rencontre entre Cruz Azul et America.

#Comunicado



La LIGA MX / ASCENSO MX suspende todos los partidos ante la contingencia por COVID-19:



➡️https://t.co/c90fFfnbG6 pic.twitter.com/TllwMOtw7T — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 15, 2020