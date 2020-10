Coronavirus - MHSC : 10 des 12 cas annoncés positifs sont finalement négatifs

Retournement de situation au Montpellier Hérault Sport Club. Ce vendredi matin, le MHSC avait annoncé que les tests Covid-19 passés dans la journée de jeudi avait révélé douze cas positifs (huit joueurs et quatre membres du staff technique). Mais, ce vendredi matin, l'ensemble du groupe professionnel et le staff ont passé de nouveaux tests, et ceux-ci n'ont finalement révélé que deux cas positifs (un joueur et un membre du staff). "Les dix autres cas révélés hier sont en fait négatifs", précise le club pailladin dans un communiqué officiel publié ce vendredi en fin d'après-midi sur son site internet.