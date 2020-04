Coronavirus - MHSC : Der Zakarian pessimiste quant à une possible reprise

Difficile de dire si la saison de Ligue 1, actuellement en pause pour freiner la propagation du coronavirus, reprendra et si elle ira à son terme. Pour France TV Sport, Michel Der Zakarian (57 ans), l'entraîneur du Montpellier Héraut Sport Club, n'a pas fait montre d'un très grand optimisme quant à une possible reprise du championnat.

"Franchement, la reprise, c’est l’inconnu pour tout le monde. On aimerait reprendre mais la priorité c’est la santé et tout semble compliqué. Arrêter la saison ? Mais à quelle journée ? L’enjeu des Coupes d’Europe rend la situation plus floue encore…", a-t-il confié, et de poursuivre : "Pour l’instant, il n’est même pas question d’une reprise d’entraînement par petits groupes comme en Allemagne. On s’est arrêté a la 27ème journée… et voila ! On n’a pas encore discuté entre nous de la baisse des salaires. Nous les entraîneurs syndiqués à l’UNECATEF, on a fait un don. Ce que je crois c’est qu’il y aura un avant et un après coronavirus".