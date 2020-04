Coronavirus - MHSC : Der Zakarian soulagé par les dernières nouvelles de Sambia

Comme relaté dans notre média en fin de matinée, Junior Sambia (23 ans), le milieu de terrain du Montpellier, touché par le coronavirus, va mieux. Les dernières nouvelles du jeune joueur sont plutôt rassurantes. Un vrai soulagement pour Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin.

"Samedi soir, il respirait à nouveau tout seul après avoir été intubé pendant deux jours et demi quand même. On est vraiment soulagé qu'il ait récupéré. Le doc est en relation avec Bruno Carotti et avec sa famille. On espère le revoir très vite", a indiqué le technicien du MHSC, dans Le Midi Libre.