Coronavirus - MHSC : Laborde se prononce sur la baisse de son salaire

Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien Le Parisien, Gaëtan Laborde (25 ans, 6 buts et 5 passes décisives en 28 matches de Ligue 1 cette saison), l'attaquant du Montpellier Hérault, s'est confié sur une potentielle baisse de salaire. Une donnée qui ne poserait aucun problème au numéro 10 des Pailladins. "Le compromis sur la baisse des salaires ? Il me semble logique. En pareille période, l’argent devient secondaire. Il convient d’aider de notre mieux le club quand il est confronté à des difficultés économiques. C’est comme ta famille", a-t-il indiqué.

"La plupart, pour ne pas dire la totalité des joueurs, sera d’accord. Après, il faudra voir dans quelles proportions. Les pros ne seront pas impactés au même niveau en fonction de leurs salaires", a poursuivi l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, et de conclure avec un message plein de compassion : "Ce sera par tranche de revenus. Là encore, c’est du bon sens. Mais plutôt que de songer à son petit cas personnel, il faut penser aux autres salariés du club et à tous ceux, dans la société, pour qui le chômage partiel aura bien plus de conséquences sur leur pouvoir d’achat et leur budget".