Coronavirus - MHSC : Laurent Nicollin revient sur l'épisode Junior Sambia

À l'occasion d'une interview donnée ce lundi à nos confrères de L'Equipe 21, Laurent Nicollin, le président du Montpellier Hérault Sport Club, est revenu sur l'épisode Junior Sambia, lourdement touché il y a peu par le coronavirus. Le dirigeant pailladin révèle que la situation très compliquée traversée par son jeune milieu de terrain a énormément touché le groupe montpelliérain, plutôt soulagé au moment de l'annonce de l'arrêt définitif de la saison.

"Quand on a eu le cas de Junior Sambia, qui a été malade et touché par le coronavirus, j'ai senti un vent de panique chez nos joueurs. Pour eux, le foot était accessoire. Ils ne me l'ont pas réclamé, mais l'annonce de la non-continuation du championnat a été un soulagement. Ils ont vécu de plein fouet quelque chose qui aurait pu être dramatique pour un copain à eux", a révélé le président du MHSC.