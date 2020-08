Coronavirus - MHSC : Nicollin met fin à la polémique avec Strasbourg

La rencontre amicale entre Strasbourg et le MHSC avait donné suite à une polémique. Florent Mollet (28 ans) avait été contaminé par le coronavirus, et le club héraultais, via un communiqué, avait notamment pointé du doigt la responsabilité du RCSA qui n'avait pas fait les tests de dépistage nécessaires avant l'opposition.

Interrogé par le Midi Libre, le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a souhaité mettre un terme à cette polémique. "Je me suis entretenu jeudi au téléphone avec Marc Keller, le président de Strasbourg. On s'est expliqué, le sujet est clos" a-t-il affirmé.