Coronavirus - Milan : le président confirme des cas positifs

Alors que les différents championnats étrangers se préparent à reprendre leur activité dans les semaines à venir, le coronavirus est toujours très présent. En Italie, des cas ont été récemment détectés à la Fiorentina ou à la Sampdoria. Pourtant, les entraînements collectifs pourront officiellement reprendre le 18 mai alors que les séances individuelles sont autorisées depuis le 4 mai. Dans des propos rapportés par la Gazetta dello Sport, Paolo Scaroni, le président de l'AC Milan, a affirmé que plusieurs joueurs de son effectif sont positifs au virus.

"Nous avons des joueurs contaminés. Ils sont en voie de récupération, et les Maldini, le père et le fils, vont bien (ils avaient figuré parmi les premiers touchés). Milanello (le centre d'entraînement) est ouvert et nous avons déjà commencé à nous entraîner, en gardant nos distances" a-t-il indiqué et d'ajouter : "nous devons nous habituer à vivre avec le virus et cela vaut également pour le football. Il n'est pas possible de rester immobile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'infections."