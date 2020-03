Coronavirus - Milan : Paolo et Daniel Maldini également contaminés !

Quelques minutes après l'annonce de Paulo Dybala, testé positif au coronavirus, l'AC Milan a publié un communiqué pour annoncer que Paolo Maldini, le directeur technique du club et son fils Daniel Maldini, attaquant dans les catégories jeunes du club, sont eux aussi contaminés par le virus. Le club lombard précise que les deux hommes ont déjà été isolés pendant deux semaines et ils resteront en quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris. Enfin, le club rassure sur leur état de santé et affirme qu'ils vont bien.