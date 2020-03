Coronavirus - Montpellier en chômage partiel

Dans une interview accordée au Midi Libre, Laurent Nicollin annonce que le Montpellier-Hérault va se mettre en chômage partiel. "À partir de lundi, pour 15 jours, le club va être fermé et tout le monde est au chômage partiel", prévient le président pailladin. "Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de rentrée financière, donc pas de trésorerie. À la fin du mois de mars, il faudra payer tout le monde."

Inquiet, Nicollin mise sur des prochains paiements liés aux droits TV pour rentrer de l'argent dans les caisses. "Il reste deux paiements à recevoir liées aux droits télés, qui doivent nous être versés le 5 avril et le 5 juin, on verra s'ils vont nous être payés ou pas, ça va être important car ce sont de grosses échéances, c'est 300 millions d'euros à partager entre tous les clubs professionnels français", rappelle-t-il. "Il se dit qu'on devrait être payé au prorata des matchs qui se sont joués, mais on reste sur le bon vouloir de beIN et de Canal +. ça devrait nous permettre de passer cette crise, même si on va serrer les dents. Mais il y a des clubs qui vont être plus en difficulté que nous." Sur le plan purement sportif, Michel Der Zakarian et ses hommes ont pour l'instant programmé une reprise de l'entraînement à début avril.