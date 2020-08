Coronavirus - Nantes : Gourcuff dubitatif sur la gestion de la LFP

En raison du report du match Marseille - Saint-Etienne, la saison 2020-2021 de Ligue 1 débutera vendredi soir (19 heures) par un derby de l'Atlantique opposant Bordeaux à Nantes. Un match qui était initialement prévu le samedi. Si Christian Gourcuff (65 ans), l'entraîneur des Canaris, ne fait pas une montagne de ce changement de calendrier, le technicien français se montre en revanche dubitatif sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel pour protéger les clubs touchés par le coronavirus.

"S'il y a beaucoup de reports, on ne s’en sortira pas", a-t-il lancé en conférence de presse ce jeudi après-midi, et d'étayer ses propos : "Je ne comprends pas tout sur les arrêts. Considérer quatre cas positifs comme un cluster, dans ces cas-là, on ferme le club et je ne pense pas que ce soit le cas à l’OM. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion. Nous, on a eu jusqu'à huit cas échelonnés. On a dû adapter l'entraînement et la vie au club".