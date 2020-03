Coronavirus - Nantes : Pallois raconte son quotidien

Dans un entretien accordé sur le site officiel de son club, Nicolas Pallois, le défenseur central de Nantes, a évoqué son quotidien pendant le confinement. L'axial des Canaris (32 ans, 21 matches joués en Ligue 1 cette saison) fait son maximum au quotidien pour garder la forme, tout en respectant bien évidemment les gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus.

"Le programme d'entretien physique ? C'est important de le suivre et de bien le respecter pour garder le rythme. On ne connaît pas encore la date de la reprise donc c'est à nous de se préparer comme il faut. Sur les grosses séances, je suis sorti autour de mon domicile en respectant la réglementation mais sinon, je fais la très grande partie des courses sur tapis", a confié le numéro 4 des Jaune-et-Vert, confessant un léger manque des terrains : "On est habitué à jouer les week-ends, à faire des matches et aujourd'hui, on est obligé de rester à la maison. On respecte ces décisions et on ne bouge pas de chez soi, tout en travaillant pour être prêt le jour J", a-t-il conclu.