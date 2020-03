Coronavirus - Naples va reprendre l'entraînement !

Alors que l'Italie est le pays européen le plus touché par le coronavirus depuis le début de la pandémie, tout le peuple italien est en confinement et le sport, comme partout ailleurs, est à l'arrêt. Les joueurs professionnels n'ont d'ailleurs pas été épargnés par le virus puisque des cas ont été confirmés à la Sampdoria, la Fiorentina ou encore à la Juventus Turin. Pourtant, malgré le danger et l'arrêt du championnat au moins jusqu'au 3 avril prochain, Naples a décidé de reprendre l'entraînement collectif dès mercredi matin !

Le club a annoncé la nouvelle vendredi. Ainsi, les Napolitains souhaitent anticiper une éventuelle reprise des compétitions et prendre de l'avance sur leurs adversaires au niveau de la préparation, et notamment sur le FC Barcelone en vue du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Cette décision inconsciente ne devrait pas manquer de faire parler de l'autre côté des Alpes.