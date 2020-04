Coronavirus - Neymar et consort pourront rentrer en France

Neymar, Thiago Silva et consort pourront-ils prendre part à la fin de saison de Ligue 1, si celle-ci allait à son terme ? La question se pose depuis le départ de plusieurs étrangers du championnat de France, notamment les deux Brésiliens du PSG, et trouve une réponse dans les colonnes de L'Equipe. Elle est positive. Les joueurs extra-communautaires rentrés se confiner dans leurs pays n'auront pas de problème pour rentrer dans l'Hexagone, à deux conditions : avoir leur résidence principale en France et un titre de séjour ou visa de long séjour français ou européen en cours de validité.

Le seul obstacle à une reprise de la compétition pour les joueurs concernés pourrait être, toujours d'après le quotidien, d'éventuelles mesures de contrôle sanitaire, en fonction de l'évolution de la pandémie dans les pays où ils sont confinés. Celles-ci pourraient se résumer en une mise en quarantaine à leur arrivée en France, ce qui ralentirait leur retour sur les terrains.