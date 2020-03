Coronavirus - Neymar fait un don

Alors qu'il passe le confinement au Brésil, entouré de ses amis, Neymar a décidé de se mobiliser pour effectuer un don. L'attaquant du PSG apparait dans la vidéo instagram de son ami, Luciano Huck (animateur de télévision brésilien), et encourage ses compatriotes à faire des dons pour les hôpitaux. "La solidarité doit être plus contagieuse que le virus" explique Neymar.

"Ensemble, nous voulons encourager la culture du don. Que les gens pensent plus à leur prochain, en particulier dans un moment d’angoisse, d’incertitude et de souffrance. Nous ne collectons pas de dons, nous en faisons et nous mobilisons des amis et de la famille" a écrit de son côté Huck sur Instagram.