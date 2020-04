Coronavirus - Nice : Nsoki ouvert à l'idée d'une baisse de salaire

Invité de l'émission L'Equipe du Soir, ce jeudi sur la chaîne L'Equipe, Stanley Nsoki, le défenseur latéral de l'OGC Nice, a évoqué la suspension de la Ligue 1 en raison de l'épidémie de coronavirus. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain (20 ans, 17 matches joués cette saison en championnat, 1 passe décisive), arrivé l'été dernier sur la Côte d'Azur, a livré son ressenti face à cette situation particulière.

"Ce n'est pas une situation évidente mais il faut relativiser, il y a des personnes beaucoup plus desservies que nous", a-t-il expliqué avec lucidité, et d'évoquer ensuite l'idée d'une baisse de salaire pour soulager les finances des Aiglons : "Si chacun peut y mettre du sien pour contribuer à ne pas faire chuter l'économie que ce soit du pays ou plus particulièrement de notre club, pourquoi pas".