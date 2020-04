Coronavirus - Nice : Vieira appelle à une mobilisation générale

Dans un entretien accordé ce jeudi sur le site officiel de l'OGC Nice, Patrick Vieira (43 ans) n'a pas souhaité s'étendre sur sa vie sans football, en raison de la pandémie de coronavirus. Le technicien azuréen a recentré le débat sur les sujets principaux : la santé et la gestion de cette crise sanitaire. "C'est indécent de parler de football. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu un être cher. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui se retrouvent en première ligne, les soignants, caissiers, etc. : ils font un travail exceptionnel. Il faut profiter de cette période pour être reconnaissant du travail et des efforts qu'ils accomplissent pour les autres, car ils donnent plus qu'ils ne reçoivent", a expliqué l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France.

Ce dernier a appelé ensuite à une mobilisation générale. "Ils ont aussi besoin d'attention et de soutien, moral et financier. Nous avons le devoir d'aider", a lancé le natif de Dakar, qui voit de nombreuses façons pour aider, chacun à son petit niveau : "Les moyens sont multiples. Des actions sont menées par le fonds de dotation de l'OGC Nice. Elles profiteront au CHU de Nice, mais aussi aux plus démunis, qui continuent à être dans le besoin. Chacun doit prendre conscience qu'il a un rôle à jouer et faire ce qu'il peut faire à son niveau. Ce n'est que par la solidarité qu'on parviendra à vaincre ce virus. Toi, moi, chaque citoyen aura un rôle à jouer et il faudra qu'il le joue à fond aujourd'hui et demain".