Coronavirus - Nouveau report pour la MLS

Initialement suspendue jusqu'au 11 avril, la Major League Soccer, le championnat nord-américain, a revu ses plans. En effet, en raison de l'épidémie de coronavirus, la MLS a pris la décision d'adapter son calendrier aux recommandations sanitaires locales, prolongeant son arrêt jusqu'au 10 mai. La finale du championnat, la "MLS Cup", pourrait se tenir en décembre prochain.

"Par cette décision, la MLS continue d’accorder sa priorité à la sécurité de ses fans, joueurs, employés et partenaires, et d’assurer la coordination avec les autorités fédérales et locales de santé publique ainsi qu’avec d’autres organisations sportives", explique la ligue nord-américaine dans un communiqué.