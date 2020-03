Coronavirus - OL : Bruno Guimaraes raconte son quotidien

Bruno Guimaraes, arrivé en France en février dernier, est resté à Lyon durant la période de confinement imposée dans tout le pays. A travers une vidéo diffusée sur RMC, le milieu de terrain qui a séduit d'entrée grâce à ses performances, a d'abord expliqué le quotidien des français, en cette période de crise, avant de s'adresser directement à ses supporters.

"On traverse une période compliquée, ici, en France. On est confiné, en quarantaine pour quinze jours. Aéroports, frontières... tout est fermé. Ici, pour sortir de la maison, il faut remplir un papier émis par le gouvernement" décrit-il. D'un point de vue personnel, le Brésilien explique sa façon à lui de faire passer le temps, "c’est une situation très contrariante, pour moi, comme pour tous. C’est difficile. En attendant, on reste à la maison. On regarde Netflix, on joue aux jeux vidéos". Le joueur de l'OL s'est ensuite adressé à ses supporters, " je pense à vous, mes supporters" déclare-t-il, avant de rappeler les bons gestes à adopter afin de lutter contre la propagation du coronavirus. "Comme le président français l’a dit: "C’est une guerre", mais dans cette guerre, on ne peut pas aller dans les rues pour aider. Ce qu’on peut faire, c’est rester à la maison et prier pour que tout se redevienne normal le plus vite possible".