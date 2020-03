Coronavirus - OL : Bruno Guimaraes raconte son quotidien

Impressionnant sur les terrains depuis son arrivée, cet hiver, à l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes (22 ans) est également irréprochable loin des pelouses. Confiné, comme le reste des Français, le milieu de terrain brésilien profite de ce temps "libre" pour continuer son apprentissage de la langue de Molière, afin de faciliter encore un peu plus son intégration et son adaptation. "Je ne parle pas encore bien français mais j’apprends (...) pour m'intégrer au plus vite", a-t-il confié sur le site officiel du club rhodanien.

Le numéro 39 lyonnais suit également un programme physique pour garder la forme. "Dans cette période, je m’entraîne avec les préparations de Paolo (Rongoni, le préparateur physique) avec tout ce qu’il nous a demandé de faire : abdominaux, flexions, je cours dans un espace restreint". Le natif de Rio de Janeiro a ensuite adressé un message plein d'optimisme pour la suite : "Il est essentiel que vous restiez à la maison. Les terrains et les matches bien sûr me manquent. C’est tout ce que j’aime faire. Mais nous savons que c’est pour notre bien, alors restons à la maison. Je vous répète que cela va passer et on va vite se retrouver".