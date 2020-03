Coronavirus - OL : Cornet raconte son quotidien pendant le confinement

Confiné depuis une dizaine de jours, comme tous les Français, Maxwel Cornet doit s'adapter à cette vie un peu particulière. Interrogé par les médias de l'Olympique Lyonnais, l'ailier rhodanien (4 buts et 3 passes décisives en 22 matches de Ligue 1 cette saison) a décrit son quotidien. Le numéro 27 fait son maximum pour rester affûté en vue d'une éventuelle reprise. "Cette période de confinement est délicate. On doit rester chez soi pour montrer l’exemple et pour essayer de lutter tous ensemble contre le virus", a-t-il d'abord rappelé.

"Pour garder la forme j’essaye d’aller courir et je joue aussi au tennis-ballon avec mes frères pour passer le temps. Je regarde des séries notamment « Validé » que j’ai terminée d’ailleurs. Netflix j’ai un peu fait le tour", a-t-il ensuite révélé, et de conclure son intervention en adressant un message d'amour aux fans lyonnais : "Je voudrais dire aux supporters que c’est une période difficile mais que j’espère que ça se terminera vite pour que l’on se retrouve au plus vite car ça nous manque à tous".