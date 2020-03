Coronavirus - OL : des nouvelles de Tousart en plein confinement

Jusqu'au 15 avril, au moins, la population française est confinée chez elle pour limiter la propagation du coronavirus. Une situation particulière évoquée par Lucas Tousart (22 ans), le milieu de terrain défensif de l'Olympique Lyonnais (2 buts et 2 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison), sur les médias du club rhodanien. "C’est une période un peu délicate pour moi, pour tous les Français et pour les gens du monde entier. C’est compliqué de rester confiné, ça nous empêche de faire notre travail, ce que l’on aime faire. C’est important, c’est un problème de santé que l’on doit résoudre au plus vite", a confié le numéro 29 des Gones.

Comme l'ensemble de ses coéquipiers, le natif d'Arras reste actif et entretient sa forme en vue d'une possible reprise : "On était en repos jusqu'au 24 mars, maintenant on a un programme à suivre avec du footing, du vélo, des exercices de gainage, des pompes, le tout pour s’entretenir au maximum. et être prêt quand le championnat va reprendre même si l’on ne sait pas quand encore", a-t-il révélé, et de terminer son intervention par un message adressé aux supporters lyonnais. "Il faut rester confiné chez soi pour qu’on se retrouve le plus vite possible au Parc OL car on aura besoin de vous pour finir cette saison en beauté", a-t-il conclu.