Coronavirus - OL : Jean-Michel Aulas favorable à 'une saison blanche'

Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la suspension des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Tout au long de la journée, les clubs de Ligue 1 ont respectivement fait part des mesures qu'ils ont prises en cette période particulière durant laquelle l'objectif premier est de stopper la propagation du coronavirus. Dans un entretien accordé à Le Monde, Jean-Michel Aulas, lui, s'est dit favorable à "une saison blanche". Selon le président lyonnais, il ne devrait y avoir aucun champion, aucune relégation, et les places européennes pour la saison prochaine devraient être attribuées aux clubs qualifiés cette saison (le PSG, le LOSC et l'OL, ndlr).

"C'est la seule décision possible dans ce contexte. Après l'intervention du président de la République, j'ai, en tant que président du collège des clubs de Ligue 1, demandé immédiatement au président de la FFF (Noël le Graët) ainsi qu'à la présidente de la LFP (Nathalie Boy de la Tour) de prendre cette décision. C'est ce qui a été fait de manière démocratique en réunissant le bureau" a-t-il également confié. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais est actuellement 7ème de Ligue 1 à dix points du podium au moment de l'arrêt de la compétition.