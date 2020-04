Coronavirus - OL : Marçal donne de ses nouvelles pendant le confinement

Dans un entretien accordé sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais, Fernando Marçal, le défenseur latéral gauche du club rhodanien (31 ans), a donné de ses nouvelles en cette période de confinement. Le Brésilien place évidemment la santé en priorité en cette période particulière, marquée par l'épidémie de coronavirus : "C’est une période compliquée. Le confinement commence à être un peu long. Mais c’est quelque chose d’important. Il faut rester tranquille chez nous pour garder la santé et surtout celle de nos anciens car ce virus est dangereux", a-t-il confié.

Le numéro 20 des Gones (11 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive) a ensuite décrit son quotidien, qui mixe entretien physique et détente en compagnie de ses proches : "L'objectif est de rester en forme… La série ? Vikings. Le livre ? La Bible. La musique ? On en écoute beaucoup, notamment des zumbas. Les enfants bougent dessus", a-t-il expliqué, et de conclure son intervention par un message à destination des supporters lyonnais : "Il faut rester tranquilles. On travaille chez nous, on ne lâche rien. Nous sommes prêts à tout donner et à gagner quand le championnat reprendra".