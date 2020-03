Coronavirus - OL : Thiago Mendes est (aussi) rentré au Brésil

À l'instar de Neymar et Thiago Silva, qui sont rentrés au Brésil en début de semaine, Thiago Mendes est parti dans son pays natal avant de rester confiné en France. C'est son coéquipier Anthony Lopes qui l'a confié à RMC. "Thiago Mendes est parti, les autres non, je crois que Kenny Tete est à Amsterdam avec sa famille mais le reste est sur Lyon", a confié le gardien lyonnais.

"On a un programme donné par le club", a poursuivi Lopes. "On n'a pas les mêmes installations mais on fait avec ce qu'on a. Pas mal de joueurs ont les choses à la maison pour se maintenir, c'est le plus important. On ne sait pas pour combien de temps on en a, mais il faut être prêt pour la reprise." Celle-ci n'interviendra pas avant début avril, dans le meilleur des cas.