Coronavirus - OM : Dimitri Payet aurait été testé positif

Alors que L'Equipe annonce qu'un cinquième joueur de l'Olympique de Marseille serait suspecté d'être positif au coronavirus, RMC Sport vient d'apporter plus de précisions. Selon le média, le joueur concerné par ce test positif ne serait autre que Dimitri Payet (33 ans). Le milieu de terrain offensif réunionnais (9 buts et 4 passes décisives en 22 matches de Ligue 1 la saison dernière) serait donc le cinquième cas chez les Ciel-et-Blanc, après ses coéquipiers Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier.

Pour rappel, la rencontre de la 1ère journée de Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne, initialement prévue en ouverture de la saison ce vendredi soir à 19 heures, a été reportée au jeudi 17 septembre prochain (21 heures) à cause des cas de coronavirus qui frappent actuellement les rangs du club olympien.