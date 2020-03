Coronavirus - OM : Gonzalez dévoile les directives du club

En attendant la reprise de la Ligue 1 et de l'entraînement collectif pour les différents clubs du championnat, plusieurs institutions ont donné des consignes aux joueurs. Alvaro Gonzalez le défenseur de l'OM a ainsi révélé durant une interview pour l'émission espagnole El Chiringuito, les directives donnés par la direction de l'Olympique de Marseille.

"Le club a fixé le 2 avril comme date de retour. Ou du moins, ils nous diront à cette date si on peut reprendre l'entraînement ou si on doit rester plus longtemps à la maison. Tous les joueurs de l'OM sont à Marseille, le club nous a demandé de rester ici pour notre santé et notre sécurité." Reste à savoir si l'entraînement pourra reprendre comme prévu, alors que la situation sanitaire sur le territoire français ne s'améliore pas et que la reprise du championnat devrait être une nouvelle fois repoussée.