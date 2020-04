Coronavirus - OM : la Commanderie accueille des femmes battues

Au début du mois, l'OM avait annoncé dans un communiqué mettre à disposition son stade Vélodrome et la Commanderie "par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance".

Dans les colonnes de La Provence, on apprend ce lundi que le centre d'entraînement du club marseillais accueille actuellement des femmes battues, évidemment impactées par le confinement qui dure en France depuis plus d'un mois maintenant. Les habitués de la Commanderie, autrement dit les joueurs, s'entraînent eux depuis leurs domiciles en attendant la reprise.