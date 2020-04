Coronavirus - OM : la crainte de Germain sur la reprise de la L1

Suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus, la Ligue 1 envisage une reprise le 17 juin prochain. Interrogé à ce sujet par beIN Sports, Valère Germain (30 ans), l'attaquant de l’Olympique de Marseille, s'est montré dubitatif sur une possible reprise de la saison. "Je ne cache pas qu'il y a une certaine crainte. Dans certains métiers, il peut y avoir une distance de sécurité avec les gens, un masque, du gel hydroalcoolique, des gants. Malheureusement, sur un terrain de foot, il n'y a pas tout ça", a lancé le numéro 28 des Ciel-et-Blanc (2 buts et 3 passes décisives en 25 matches de Ligue 1) à nos confrères. "On a envie de reprendre, mais on a tous des familles, et il faut comprendre la crainte des joueurs. Si les conditions sont bonnes pour rejouer, on le fera avec grand plaisir. Mais il faut qu'on soit en sécurité", a conclu le natif de la cité phocéenne.