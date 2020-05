Coronavirus - OM : les joueurs vont être testés

Fraîchement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions suite à l'arrêt de la saison, les joueurs marseillais vont retourner au centre d'entraînement pour y passer des tests médicaux.

Cela semble faire une éternité que les joueurs de l'Olympique de Marseille ont participé à leur dernier entraînement collectif à la Commanderie. En réalité, cette ultime séance remonte à un mois et demi. Depuis, les joueurs sont confinés à leur domicile. A l'image d'André Villas-Boas, certains membres du staff sont rentrés chez eux à l'étranger et devraient revenir dans les prochains jours. Pour les joueurs, le retour au centre d'entraînement se fera cette semaine, mais cela ne sera pas pour une reprise des séances.

L'Equipe indique que l'effectif olympien va passer des tests médicaux poussés mardi et mercredi, avec notamment un bilan sanguin complet et un test contre le coronavirus. Ces tests serviront également à analyser la condition physique et psychologique dans laquelle Mandanda et ses coéquipiers se trouvent. Concernant AVB, son retour à Marseille est prévu en début de semaine prochaine. L'entraîneur lusitanien a déjà présenté les grandes lignes de la préparation estivale à son effectif. Selon la date fixée pour le début de la prochaine saison, la préparation pourrait débuter aux alentours du 20 juin et durer entre 6 et 8 semaines.