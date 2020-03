Coronavirus - OM : Pape Diouf hospitalisé

Président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, Pape Diouf (68 ans) a été testé positif au coronavirus. Ce mardi, nos confrères de La Provence apportent des informations inquiétantes sur l'état de santé de l'ancien patron marseillais. Actuellement au Sénégal où il vit une partie de l'année, Pape Diouf est hospitalisé à Dakar et placé sous assistance respiratoire depuis le weekend dernier. Il sera rapatrié en France dans la nuit et devrait être pris en charge à Nice. Sur ses réseaux sociaux, le club olympien a apporté son soutien à son ancien président.

L'Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien à son ancien président Pape Diouf touché par le #Covid19 🙏💙 pic.twitter.com/hwQl3ZHeK0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020