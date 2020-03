Coronavirus - OM : un groupe de supporters lance une collecte pour les soignants

Comme à Nantes et Montpellier où des groupes de supporters ont déjà lancé des cagnottes en ligne afin de venir en aide au personnel soignant, le groupe des MTP de l'Olympique de Marseille a également ouvert une collecte de dons le 23 mars dernier afin de récolter de l'argent pour aider les hôpitaux de la ville. Le groupe de supporters marseillais précise que celle-ci est ouverte pour une durée indéterminée. Mille euros ont déjà été versés par les MTP.

INFO MTP - COVID 19

Soutien à tout le personnel hospitalier

